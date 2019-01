Waarpraatsje: teiwaar kommendewei

DE JOUWER – Nei in kâlde tongersdei (it wie op de measte plakken yn Fryslân, krekt as woansdei, in iisdei), sit der no stadichoan teiwaar oan te kommen.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, al is in inkelde opklearring net hielendal útsletten. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet in swakke oant matige sudewyn. De temperatuer leit tusken de -1 en -5 graden.

Freed is de loft berûn en letter falt der miskien wat (wiete) snie, dy’t nei ferrin fan tiid oergiet yn rein. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Yn ’e jûn giet de wyn nei it westen. De temperatuer leit earst noch in hiel skoft om it friespunt hinne, mar giet letter omheech.

It wykein sjocht der, nei alle gedachten, ritich, wiet en frij myld út. It is efkes dien mei it winterske waar.

Jan Brinksma