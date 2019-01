Waarpraatsje: Strieljende mar kâlde snein

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze sneon krije wy in kâlde snein mei hast de hiele dei sinne.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is it helder. De wyn komt út it easten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de -2 en -6 graden.

Snein skynt de sinne de hiele dei. By in swakke easte- oant noardeastewyn komt de temperatuer mar krekt boppe it friespunt.

Takomme wike bliuwt it wintersk, mar de kâns dat der op natueriis riden wurde kin, is lyts.

Jan Brinksma