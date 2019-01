Waarpraatsje: stoarmich

DE JOUWER – Nei in suterige moandei krije wy in rûzige tiisdei.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en inkelde opklearringen inoar ôf. Der is ek kâns op in pear buien. De wyn komt út it westen oant noardwesten en hellet flink oan. Boppe it fêstelân is de wyn frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Boppedat binne der swiere wynstjitten. It wurdt 5 graden.

Tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar op ’e nij ôf en kin der noch in bui falle. De weste- oant noardwestewyn jout him yn ’e rin fan de dei stadichoan wat del. It wurdt 7 graden.

Woansdei bliuwt it, nei alle gedachten, drûch. It is dan in hiel stik rêstiger.

Warskôging: Jûn, fannacht en moarn is der kâns op swiere wynstjitten.

Jan Brinksma