Waarpraatsje: skier

DE JOUWER – It wol mar gjin winter wurde. De kommende dagen bliuwt it ek oan de mylde kant.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, al is der sa út en troch miskien in opklearring. It bliuwt, sa goed as, drûch. By in swakke weste- oant noardwestewyn leit de temperatuer, nei alle gedachten, inkelde graden boppe it friespunt.

Freed is de loft ek berûn en sille wy de sinne net folle sjen. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Yn it wykein bliuwt it skier en frij myld.

Jan Brinksma