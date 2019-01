Waarpraatsje: ritich wykein

DE JOUWER – It bliuwt skier, myld en ritich. It sil yn it wykein ek net drûch bliuwe.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en kin der sa út en troch noch wat storein falle. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneon is de loft ek berûn en yn ’e middei kin it in skoft flink reine. Jûns falle der inkelde buien. De súdweste- oant westewyn giet yn ’e rin fan de dei nei it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der stiet in flink stik wyn, wy sille de sinne net sjen en it bliuwt op ’e nij net drûch. Mei 8 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Takomme wike wurdt it ek noch gjin winter.

Jan Brinksma