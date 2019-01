Waarpraatsje: Ritich en frij myld wykein

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Starum -8,1!) is der freed in ein kommen oan in winterske perioade. Yn ’e middei izele it yn in part fan Fryslân. Der barden inkelde tsientallen ûngemakken en it KNMI kundige koade oranje ôf. Fan sneon ôf is it earst dien mei de winter.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en kin it sa út en troch wat storeine. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 3.

Sneon is de loft berûn en falt der sa út en troch wat storein. De wyn komt út it westen en is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. It wurdt 6 graden. Snein feroaret der net folle oan it waar. It bliuwt op ’e nij net drûch en it is mei 6 graden oan de mylde kant.

Nei it wykein wurdt it wer in bytsje kâlder.

Jan Brinksma