Waarpraatsje: Op ’e nij kâns op (wat) snie

DE JOUWER – Der is lang om let wat snie fallen, mar in soad wie it net. Freed is der wer kâns op wat snie.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft berûn mar it sil, nei alle gedachten, yn Fryslân noch wol drûch bliuwe. De swakke oant matige wyn komt út it easten, letter út it noardeasten. In kin in pear graden frieze.

Freed is de loft berûn en kin der wat snie falle. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Yn it wykein is it ek oan de kâlde kant en it bliuwt net hielendal drûch.

Warskôging: Troch snie kin it freed op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma