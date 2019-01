Waarpraatsje: Oanhâldend wintersk

DE JOUWER – It is dan wol gjin stevige froastperioade, mar wintersk is it sûnder mis. Tiisdei foel der in pear sintimeter snie en wy libje efkes yn in wite wrâld. It bliuwt foarearst wintersk.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin der op guon plakken damp ûntstean. De wyn giet fan it suden nei it easten en is swak oant matich. De temperatuer leit krekt ûnder it friespunt.

Woansdei is de loft ek berûn en earst kin it op guon plakken noch wat dampich wêze. De swakke oant matige wyn giet yn ’e rin fan ’e dei nei it noardeasten. De temperatuer komt krekt boppe it friespunt.

Fan tongersdei ôf krije wy wer in pear kâlde nachten. Oerdei komt de temperatuer krekt boppe nul.

Warskôging: Troch snie en befriezing fan wiete diken kin it jûn, fannacht en moarn glêd wêze.

Jan Brinksma