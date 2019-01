Waarpraatsje: oanhâldend frij myld

DE JOUWER – Nei in dei mei sa út en troch wat sinne, sille wy dy no in hiel skoft mar amper sjen.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft foar it grutste part berûn en der kin in buike falle. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 3 en 6 graden.

Tongersdei is de loft ek berûn, mar in glimp fan de sinne is net hielendal útsletten. Der kin in lytse bui falle. De wyn is swak oant matich en komt út it noardwesten. By de kust lâns stiet in matige noardewyn. It wurdt 6 graden.

Nei tongersdei feroaret der net folle. Winterwaar is net oan ’e oarder.

Jan Brinksma