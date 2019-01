Waarpraatsje: Oan de kâlde kant

DE JOUWER – Nei in ritich en myld wykein wurdt it wer wat kâlder, mar in froastperioade is net oan ’e oarder.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en sil it sa út en troch reine. De wyn giet nei it noardwesten en wurdt frij krêftich oant krêftich, boppe de Iselmar hurd oant miskien wol stoarmich. It wurdt 3 graden.

Moandei is de loft earst berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. Letter binne der ek opklearringen en kin der in inkelde bui falle, miskien wol mei hagel of wiete snie. De noardwestewyn wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Fan tiisdei ôf wurdt it noch wat kâlder en is der kâns op winterske delslach.

Jan Brinksma