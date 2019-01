Waarpraatsje: Lang om let dochs wat snie

DE JOUWER – Der foel woansdei folle minder en letter snie as ferwachte. Yn Fryslân wie it de hiele dei sels drûch. Dochs falt der, nei alle gedachten, lang om let wat snie.

Yn ‘’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin der wat snie falle. De matige wyn komt earst út ferskate rjochtingen en wurdt letter súd. De temperatuer leit krekt ûnder it friespunt.

Tongersdei kin der noch in bytsje (wiete) snie falle. Letter binne der ek inkelde opklearringen. By in matige súdeastewyn wurdt it om de 2 graden hinne.

Nei tongersdei bliuwt it kwakkelich mei op ’e nij kâns op wat winterske delslach.

Warskôging: Troch snie kin it op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma