Waarpraatsje: kâns op wat rein

DE JOUWER – It bliuwt foarearst skier en oan de mylde kant.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is de loft berûn. Der kin sa út en troch in bytsje rein falle. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneon is de loft ek berûn en sa út en troch falt der wat (sto)rein. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Snein feroaret der hast neat oan it waar. It bliuwt dan wol nei alle gedachten, sa goed as, drûch.

Nei it wykein sjogge wy de sinne ek net folle. Boppedat is der in tanimmende kâns op rein.

Jan Brinksma