Waarpraatsje: Kâns op snie

DE JOUWER – Nei in hiel wol kreaze tiisdei is der woansdei kâns op snie.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft berûn mar it bliuwt yn ‘e nacht, nei alle gedachten, noch drûch. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Woansdei is de loft ek berûn en letter op ‘e dei kin it in skoft snije. Hoefolle snie oft der falle sil is dreech te sizzen. De súdeastewyn is swak oant matich. Letter giet de wyn nei it súdwesten. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tongersdei is it ek kâld en kin der op ‘e nij winterske delslach falle.

Warskôging: it kin woansdei troch snie glêd wurde.

Jan Brinksma