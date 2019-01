Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in nacht mei lichte froast (Ljouwert -2,7 en Starum sels -3,6) en in kreaze winterdei, krije wy in kâlde nacht en in wintersk wykein.

Yn ’e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn giet nei it súdeasten en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 0 en -4 graden.

Sneon is de loft berûn, mar de sinne sil sa út en troch ek te sjen wêze. By in matige súdeaste- oant eastewyn wurdt it net folle waarmer as 2 graden. Troch de wyn fielt it noch wat kâlder oan.

Snein is der mear sinne en oerdei leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Jan Brinksma