Waarpraatsje: frisse tongersdei

DE JOUWER – It wie woansdei al minder myld en tongersdei sil it ek fris oanfiele.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tongersdei rekket de loft stadichoan berûn en letter op ’e dei sil it wat reine. De swakke oant matige wyn komt út rjochtingen tusken it noarden en it westen. It wurdt net folle waarmer as 4 graden.

Fan freed ôf wurdt it wer mylder.

Jan Brinksma