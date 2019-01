Undersyk: fiele jo jo Fries, Nederlanner of Europeaan?

Fiele jo jo Fries, Nederlanner of Europeaan? Of dochs mear Wâldpyk, Stellingwerver of Harnzer? En hoe sit dat mei de ynwenners fan bygelyks Grinslân en Limburch?

De NOS en de regionale omroppen litte op it stuit in ûndersyk útfiere nei de identiteit fan minsken yn ferskate Nederlânske provinsjes. Hja wolle witte oft dy har foaral identifisearje mei har wenplak, har streek, har provinsje, mei Nederlân of mei Europa. Mei guon fan ‘e minsken dy’t meidogge, wurdt in petear organisearre.

Wolle jo meidwaan, dan kin dat fia dizze link: http://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=BNOSPEIL2_NOS