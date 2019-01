Twa jier provinsjaal subsydzje foar festivals

Njoggen festivals yn Fryslân krije foar 2019 en 2020 subsydzje fan de Provinsje. In ûnôfhinklike kommisje beoardiele de oanfragen en brocht advys út oan de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert.

Yn de kategory Poadiumkeunstfestivals Ljouwert krije fjouwer festivals subsydzje: Welcome to The Village, Explore the North, it Frysk Strjitfestival en CityProms krije allegearre € 200.000 foar de kommende twa jier. De festivalorganisaasje frege yn dizze kategory yntegraal oan by de Provinsje en de gemeente Ljouwert.

Yn de kategory Poadiumkeunstfestivals Fryslân krije ek fjouwer festivals subsydzje foar 2019 en 2020: it festival Into the Great Wide Open, it Oranjewâld Festival en it festival Simmerdeis krije allegearre € 100.000, it FrUIT Festival yn Snits kriget € 50.000. De festivalorganisaasje frege yn dizze kategory inkeld oan by de Provinsje.

Yn de kategory Media-, byldzjende keunst- en letterfestivals Fryslân kriget it Media Art Festival/LUNA € 50.000. De oanfreger frege yn dizze kategory inkeld oan by de Provinsje.

Provinsje en gemeente krigen mei-inoar fyftjin oanfragen. De ûnôfhinklike kommisje beoardiele fjirtjin dêrfan. Ien oanfraach kaam net yn ’e beneaming foar in beoardieling.