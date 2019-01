Spesifike oanpak bestriding natuerbrân Drents-Friese Wold

De natuerbrân yn Wateren fan ôfrûne simmer hat dúdlik makke watfoar grutte effekten sa’n natuerbrân hawwe kin. Feilichheidsregio’s wurkje gear mei eigeners en behearders fan terreinen en mei campinghâlders, gemeenten en provinsjes oan maatregels om net te behearksjen brannen en de effekten dêrfan foar te kommen. Hjoed, 17 jannewaris, wurdt de offisjele startgearkomste holden om foar it Drents-Friese Wold ta in oanpak te kommen dy’t spesifyk op dat gebiet rjochte is.

Gearwurkje oan in effektive natuerbrânbehearsking

De feilichgheidsregio’s nimme de regy om, wêr’t dat nedich is, mei elkenien yn in beskaat gebiet dy’t dêrmei te krijen hat, ta sa’n oanpak te kommen. Natuerbrannen binne better te behearskjen as dúdlik is wa’t ferantwurdlik is foar maatregels dy’t bydrage oan it tefoaren kommen dêrfan. Fansels heart dêr ek by dat elkenien op ’e hichte is fan tagongswegen, hokker paden troch swier materieel te beriden binne en wêr’t wetter om te dwêsten te finen is.

Symboalyske start

Mei de gearkomste fan hjoed lizze de oangeande bestjoerders de klam op it belang fan gearwurkjen en sprekke se harren stipe en meiwurking út. Boargemaster Rikus Jager fan de gemeente Westerveld sil symboalysk, mei út namme fan syn kollega’s fan Midden-Drenthe en Eaststellingwerf, it projekt starte. Hy jout ek in bestjoerlike taljochting. Dêrnei sil projektlieder Henk Schuijn fan Feilichheidsregio Fryslân de oanpak fan it projekt koart ynhâldik útlizze.