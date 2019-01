Seis skoallen nominearre foar Underwiispriis Fryslân

Foar de twajierlikse Underwiispriis Fryslân binne seis skoallen nominearre. De priis is ynsteld om de kreativiteit en fernimstigens yn it ûnderwiis ûnder de oandacht te bringen. Deputearre Sietske Poepjes rikt op 25 jannewaris 2019 de priis út yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

Nominearre yn de kategory basisûnderwiis:

OBS de Opslach, Wommels y.g.m. basisskoalle de Romte (Dronryp), basisskoalle de Stjelp (Baard) en basisskoalle it Bynt (Winsum)

OBS de Oanset, Rie

OBS De Mienskip, Bûtenpost

Nominearre yn de kategory fuortset ûnderwiis:

CSG Anna Maria van Schurman, Frjentsjer

VSO Talryk, Drachten

Lauwerskolleezje, Bûtenpost

Sjuery

De sjuery bestiet fan ’t jier út:

Jan Dijksma, direkteur Marketing & Communicatie Friesland College en âld-ûnderwiissjoernalist

Fenna Reitsma, lid Provinsjale Steaten

Maarten Pennewaard, ûnderwiisredakteur Ljouwerter Krante

Nasjonale Underwiispriis

De provinsjale winners binne automatysk foar de Nasjonale Underwiispriis nominearre. In lanlike sjuery stelt úteinlik fêst wa’t dy yn ûntfangst nimme mei. De finale dêrfan is op 27 maart 2019 yn Leiden. De Nasjonale Underwiispriis is in inisjatyf fan it Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) en waard foar it earst yn 1993 útrikt. Mear ynformaasje dêroer is te finen op http://www.onderwijsprijs.nl/