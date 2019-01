Reedridersnijs fan it NK op it Fean: goud foar De Vries

Foar it earst yn syn karriêre is Douwe de Vries Nederlânsk kampioen allround wurden. Hy moast dêrfoar op de 10 kilometer in efterstân fan 6.24 sekonden goedmeitsje op syn grutste konkurrint Marcel Bosker en dat slagge. De Vries die dat ek nochris yn in persoanlik rekôr: 12.55.10.

De striid tusken Bosker en De Vries waard útfochten yn in streekrjocht duel tuskenbeide. Bosker wie yn 2018 noch kampioen wurden op it NK Allround. Hy einige op de 10 kilometer dit jier úteinlik op 19.25 sekonden fan De Vries.

Persoanlik súkses wie der ek foar in oare Fries, Tjerk de Boer. Hy ried leafst 51 sekonden fan syn persoanlik rekôr op de 10.000 meter en sette in tiid del fan 13.48.65.

De grutste kânshawwers foar de winst op it NK Allround wiene der net by, Europeesk kampioen allround Sven Kramer en Patrick Roest hienen harren al pleatst foar it WK allround. Se lieten it toernoai dêrom sjitte. Trochdat De Vries it NK wint, pakt hy it tredde en lêste ticket foar it WK allround begjin maart yn Calgary.

De lêste kear dat in Fries by de manlju Nederlânsk kampioen allround waard wie yn 2015. Doe wie Sven Kramer de bêste man oer fjouwer ôfstannen.

Earder sneintemiddei wûn de 36-jierrige De Vries al de 1.500 meter en ried er in persoanlik rekôr. Ek sneon wie hy suksesfol. Doe pakte de Hallumer in persoanlik rekôr op de 5.000meter en wûn hy ek dy ôfstân.

500 meter froulju

Letitia de Jong hat goeie saken dien op it NK Sprint yn Thialf. De Jong wûn har rit op de 500 meter fan Jutta Leerdam yn in tiid fan 37.79. Se die dat yn in persoanlik rekôr.

Har grutste konkurrint Jutta Leerdam is noch altyd de lieder yn it algemien klassemint. Sy waard twadde op de 500 meter yn in tiid fan 37.84. Op de 1.000 meter moat De Jong 0.68 sekonden goed meitsje op Leerdam om de Nederlânske titel te pakken.

Janine Smit ferlear har race fan Sanneke de Neeling. Har 38.22 wie net genôch foar de ritoerwinning. Se seach dêrtroch De Neeling op gelikense hichte kommen yn it algemien klassemint. Anice Das foel yn har race tsjin Dione Voskamp en waard diskwalifisearre.

500 meter manlju

By de manlju op it NK sprint is Jesper Hospes de iennige Fries. Syn earste 500 meter sneon besoarge him in tiid ûnder de 35 sekonden, nammentlik 34,99. Dat wie foar it earst dat hy dat op Thialf prestearre.

Sneintemiddei slagge him dat krekt net, Hospes einige yn in tiid fan 35.08. Yn it algemien klassemint foar it NK Sprint giet Michel Mulder oan de lieding.

Tekst: Omrop Fryslân