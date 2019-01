Radio 1-bus Kwesties stiet snein yn Ljouwert

Utstjoering: snein 13 jannewaris 2019, 20.00-21.00 oere, NPO Radio 1, streekrjocht út Ljouwert wei

Driigjend húsdoktertekoart Fryslân

Der is in húsdoktertekoart yn Fryslân, wêrtroch’t hieltyd mear minsken sûnder húsdokter sitte. Op koarte termyn gean mear as hûndert Fryske húsdokters mei pinsjoen en de ynstream fan jonge húsdokters stiket. Yn Ljouwert groeie de wachtlisten. Hoe kin men dat probleem oplosse? Moat men it berop fan húsdokter oantrekliker meitsje troch it lean te ferheegjen? Moatte we húsdokters ymportearje út it bûtenlân? Of moatte we de stúdzje genêskunde makliker meitsje? Moatte we húsfêsting foar dokters goedkeaper meitsje of bonussen jaan oan dokters dy’t har yn Fryslân fêstigje wolle?

Marianne van den Anker praat deroer yn de NPO Radio 1-bus mei politisy, boargers en húsdokters. Fierder yn de útstjoering:

Skoallen foar basis- en fuortset ûnderwiis yn Fryslân moatte ophâlde omtinken te jaan oan de Fryske taal

Marianne van den Anker praat mei in groep Friezen yn de bus oer de Fryske taal. Moatte wy grutsk wêze op de twadde rykstaal en trochjaan mei it jaan fan Fryske les op Fryske skoallen? Is dat eat dat by de opfieding heart? Of is dat ûnsin, om’t net elkenien fan hûs út Frysktalich is en net elkenien ferlet hat fan it Frysk as twadde taal?

It gemeentebestjoer fan Ljouwert moat de ynstream fan Antillianen oan bannen lizze, om’t se foar oerlêst soargje

In protte Antilliaanske jongelju beslute te ferhúzjen nei de Fryske haadstêd. De gemeente besiket dat foar te kommen, fanwege ferwachte útkearingsôfhinklikheid, opfiedingsproblemen, puberswangerskippen en it earder ferlitten fan de skoalle. Stiet Ljouwert dêrmei yn syn rjocht of binne de Antillianen gewoan Nederlanners dy’t har oeral fêstigje meie?

Dêrneist is it fuortbestean fan COC Fryslân tige ûnwis no’t de subsydzje fan de Provinsje stopset is. Is it ûnakseptabel dat Fryslân him net oanslút by de reinbôgeprovinsjes of is it tryst dat der noch hieltyd oer diskusjearre wurde moat en is elkenien gelyk yn Fryslân?

Panelleden

Pier Bergsma, foarsitter Fryske Beweging

Gert-Jaap van Ulzen, âld-bestjoerder VVD Ljouwert

Ricardo Brouwer, bestjoerder PvdA Roze Netwerk

Frenk dos Santos, muzyklearaar foar jongelju

Te gast

Frits Krijnen, earder húsdokter

Karin Groeneveld, húsdokter en bestjoerder LHV Huisartsenkring

Andries Ekhart, PvdA-gemeenteriedslid en earder wethâlder

Otto van der Galiën, fraksjefoarsitter Lijst 058

