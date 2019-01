Protte ynsidinten mei drones yn Fryslân

By it fleanen mei harren drone reitsje minsken yn Fryslân harren fleantúch yn trochsneed 17,5% faker kwyt as lanlik it gefal is. Dat blykt út buroûndersyk fan it Aansprakelijkheidsverzekering InformatieCentrum (A.I.C.), dat dy konklúzje luts op basis fan iepenbiere data fan drone-ynsidinten.

Yn totaal analysearre it A.I.C. 545 ynsidinten. Oeriselers binne lykwols de grutste brokkepiloaten. Sûnt 2015 ferlearen dy 40,4% faker as lanlik harren drone. Limboarch hat de bêste bestjoerders: dêr wiene krekt 40,4% minder ûngelokken mei drones as lanlik.

Sinjaalferlies wichtichste oarsaak

Fan de minsken dy’t de oarsaak fan it ynsidint oanjoegen wyt 64% dat oan it ferliezen fan it sinjaal tusken de drone en de ôfstânsbetsjinning. As twadde oarsaak wurdt de wyn neamd (25,8%). In lege batterij is yn 1,7% fan de gefallen de oarsaak.

Fersekerje

Yn de measte fallen wurdt de skea fergoede troch de oanspraaklikheidsfersekerder, mar it is better om jin net te gau bliid te meitsjen, neffens Simon den Hollander fan it A.I.C. “It is ferstannich om earst djip yn de eigen poalisbetingsten te dûken. Fersekerders fergoedzje ommers inkeld ûnder spesifike eigen betingsten, en stelle easken oan bygelyks it maksimale gewicht fan de drone, en soms ek oan de manier, de lokaasje en it tiidstip fan fleanen.”

Mear ynformaasje oer de spesifike betingsten by de ferskate fersekerders is te finen op de ûndersyksside fan it A.I.C.