Populêrste jonges- en famkesnammen yn 2018

De Sosjale fersekeringsbank SVB hâldt de nammen by dy’t âlden oan de nijberme poppen jouwe. Yn it begjin fan it nije jier docht de SVB dêr altyd ferslach fan.

Lanlik besjoen kamen yn 2018 foar de famkes de nammen Julia, Emma, Tess, Sophie en Zoë en de foar de jonges de nammen Lucas, Levi, Finn, Sem en Noah yn de top 5.

De SVB hâldt it ek foar alle provinsjes apart by. Foar Fryslân sjogge de listkes fan de top 10 yn 2018 foar jonges en famkes der sa út:

De jongesnamme Lucas, dy’t yn it hiele lân it populêrst wie, stie yn Fryslân op it achtste plak. De famkesnamme Julia, lanlik op plak, stie yn Fryslân op plak 10.

Mear ynformaasje is te finen op http://www.svbkindernamen.nl/int/nl/kindernamen/wizard/zoeknaam/provincie/#friesland.