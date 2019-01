Op tongersdei 14 febrewaris, in moanne foardat de provinsjale ferkiezings plakfine, grypt It Skriuwersboun de kâns oan om in jûn te organisearjen mei in fiiftal listlûkers om sa mei-inoar yn petear te kommen. Yn it kultuerbelied dat krektlyn ferskynde, is de literatuer nammentlik behoarlik oan ’e krapperein kommen. Om dy reden wolle wy as skriuwers de politisy de skientme fan ’e literatuer meijaan en harren fergje om dat mei te nimmen yn it kommende, nije kolleezjeprogram. Want: sûnder literatuer gjin Frysk!

Yn Tresoar sille Klaas Kielstra (VVD), Johannes Kramer (FNP), Marijke Roskam (PvdA), Michiel Schrier (SP) en Matthijs Sikkes van den Berg (GrienLinks) diskusjearje mei skriuwers, útjouwers en literatuerleafhawwers. De jûn sil laat wurde troch Willem Verf, mei dêr tuskentroch poëtyske foardrachten fan Elske Kampen en Lida Dykstra, in pittige kollum fan Douwe Kootstra en muzyk fan Truus de Vries en Rob Faltin, in duo mei fioele en piano dat jo yn it moed taastet.

Om 18:30 oere stiet de sop en bôle al klear foar elkenien en om 19:30 oere set it program útein yn de Gysbert Japicxseal yn Tresoar, Ljouwert (Bûterhoeke 1). De jûn wurdt ôfsletten mei in hapke en in drankje. Tagong is fergees, mar mei it each op de ketering wol graach opjaan by bestjoer@skriuwersboun.nl.

Wannear

14 febrewaris 2019, 18:30 ynrin mei sop en bôle. Wolle jo mei-ite? Dan foar 7 febrewaris oanmelde by bestjoer@skriuwersboun.nl.

19:30 program ”Polityk moetet Literatuer”

Wêr

Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert

Yntree: fergees

Mear ynformaasje: www.skriuwersboun.nl.