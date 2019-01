Partij voor de Dieren ferjit it Frysk

De Partij voor de Dieren (PvdD) hat it Frysk oer de holle sjoen by it gearstallen fan it ferkiezingsprogramma foar de Fryske Steaten. Dat docht bliken út in ynterview dit wykein mei listlûkster Rinie van der Zanden yn it Friesch Dagblad. Neffens Van der Zanden is ‘taalbeleid niet onze corebusiness’. Se jout ta dat it ‘eigenlijk wel een omissie’ is dat der gjin spearpunten oangeande it Frysk taalbelied yn steane.

Op 20 maart binne de ferkiezings foar Provinsjale Steaten fan Fryslân. Neist de bistepartij dogge mear as 10 partijen mei oan dy ferkiezings.