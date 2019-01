Noard-Fryske jongelju yn Ljouwert oer ús Frysk

Yn desimber wie in gymnasiumklasse fan it Noard-Fryske eilân Feer/Föhr in wike op ekskurzje yn Ljouwert. Se oernachten yn ‘e Blokhúspoarte, wat benammen foaral hilariteit soarge: mei har allen op in protsje yn in tige lytse romte, nota bene yn de finzenis. It Westerlauwerske Frysk koenen se aardich neikomme en se hat it ek wat praten leard, mar om alles yn detail te folgjen fûnen se bêst dreech. De measte yndruk makke de Aldehou, dy nuvere skeane toer. Noard-Fryslân hat gjin grutte stêden, dat it útsjoch fan ‘e Aldehou ôf oer Ljouwert makke in soad yndruk.

It Noard-Fryske radiostasjon Friisk Funk hat in reportaazje makke fan de besite, yn it Noard-Frysk. Dy is hjir te beharkjen:

https://www.oksh.de/hoeren/mediathek/?beitrag=nuurdfresken-draap-ueueb-waastfresken