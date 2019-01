Nijhoarne: man rydt plysje oan en rydt himsels dêrnei te pletter

Yn Nijhoarne hat in man in plysje oanriden en himsels dêrnei te pletter riden tsjin ‘e gevel fan syn eigen hûs.

De man siet yn syn auto oan ‘e kant fan ‘e Skoatterlânskewei. Hy hie de plysje belle en sein dat er mei spoed help nedich wie. Doe’t de plysjes oankamen, ried er fuort en ferwûne dêrby ien fan ‘e plysjes sa slim dat dy letter yn it sikehûs opnommen wurde moast. De plysjes skeaten op ‘e útnaaiende auto. Dy rekke fan ‘e dyk en bedarre tsjin ‘e gevel fan in hûs. Dat bliek it hûs fan de automobilist sels te wêzen. De auto fleach yn ‘e brân en de ynsitter ferstoar koart dêrnei.