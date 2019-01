Nij libben foar plestik ôffal

Fryslân kriget it lanlik testsintrum foar sirkulêr plestik. Steatssekretaris Stientje van Veldhoven en deputearre Sander de Rouwe hawwe dy ôfspraak op it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wetterstaat bekrêftige. Alle partners dy’t dêrmei te krijen hawwe wiene dêrby.

Yn it Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) wurdt besjoen watfoar mooglikheden der binne om plestik út ôffal op ’e nij te brûken. Yn stee fan weigoaie en ferbrâne wer yn de oarspronklike tapassing brûke, sadat de grûnstoffen yn omrin bliuwe. It testsintrum ferget 3 miljoen euro. Dat wurdt byinoar brocht troch de Ryksoerheid, de Provinsje Fryslân en it Offalfûns. Neffens Cees de Mol van Otterloo, direkteur fan it Offalfûns Ferpakkingen kin it net sûnder mear kennis, gearwurking en fernijingen om de keunststofkeat better wurkje te litten. It testsintrum kin dêr in soad foar betsjutte.

It NTCP sil as ûnôfhinklike ûndernimming oan it wurk om de techniken foar it skiften en werbrûken fan keunststofferpakkingen te ferbetterjen. It stiet iepen foar de hiele merk om te bewurkjen dat folle mear werbrûkplestik tapast wurdt yn ûnder mear ferpakkingen. It NTCP kriget ek in publyksfunksje om kennis oer plestiksoarten en it opnij brûken dêrfan oer te dragen op jong en âld.

Mear faasje yn transysje nei sirkulêre ekonomy

Bedriuwen as FrieslandCampina, Philips, Morssinkhof en Omrin hawwe witte litten dat in testsintrum helpt by it ferhaastjen fan de transysje nei in sirkulêre ekonomy. It probearjen fan nije techniken yn in testfabryk yn oparbeidzjen mei bedriuwen leveret fuortdaliks nije kennis op foar konkrete tapassingen. Masinebouwers kinne sa bygelyks trochgean mei fernijingen en leveransiers kinne meitinke oer nije tapassingen foar it sirkulêre plestik.

Kennis bondelje, tapasse en fierder ûntwikkelje

Troch gear te wurkjen mei ûnderwiisynstellingen lykas NHL Stenden wurdt kennis net allinne bondele, mar ek tapast yn de praktyk en fierder ûntwikkele. Dat soarget foar mear faasje op de wei nei in moaiere en skjinnere wrâld. Op dy wize wurkje bedriuwen, kennis-en ûnderwiisynstellingen, ‘netwurkoanjeijer’ Feriening Sirkulêr Fryslân en ôffalbedriuw Omrin no gear oan de realisaasje fan it NTCP.

Lokaasje

Ferline jier hat Omrin op Ekopark De Wierde by Aldehaske, yn ’e mande mei HVC Groep en Midwaste, in ‘keunststofsortearynstallaasje’ (KSI) iepene, om ferskillende soarten plestik te skieden en te sortearjen. Fuort dêrneist sit Morssinkhof, in hypermodern bedriuw dat him taleit op it opnij brûken fan dy soarten ta grûnstoffen foar nijee produkten. Dy lokaasje is in logysk plak foar it testsintrum.