Nederlân kriget in Fryske “dichter des vaderlands”

Nije wike rint Ester Naomi Perquin har oanstelling as dichter des vaderlands ôf. Hja wurdt opfolge troch in Fries. As heitelânsdichter moat dy by wichtige saken dy’t yn it nijs komme in gedicht skriuwe. Sa kin er in binende funksje hawwe foar alle minsken yn Nederlân.

De nije heitelânsdichter is yn ‘e Fryske en yn de Nederlânske literêre wrâld gjin ûnbekende. De út Rinsamugeast ôfkomstige Tsead Bruinja dichtet yn it Nederlânsk en yn it Frysk. Yn 2013 ferskynde by de Afûk fan him noch in folslein Frysktalige bondel Stofsûgersjongers. Bruinja hat oankundige dat er him as heitelânsdichter benammen ynspirearje litte wol troch ynklusiviteit.