Lift yn Grinzer sikehûs falt seis ferdjippingen mei minsken deryn

Yn it Grinzer akademysk sikehûs UMCG is tiisdeitemiddei in aldernuverst ûnk bard. In lift mei fjirtjin minsken deryn foel seis ferdjippings nei ûnderen ta. Sikehûswurdfierster Jorien Bakker hat it oer “de ergste nachtmerrie”.

Hoe’t it mei de fjirtjin ynsitter is, is op it stuit net bekend. Hja wurde yn it sikehûs behannele. Guons fan harren binne fuortendaliks opnommen yn it sikehûs. Alle liften yn it deselde skacht binne tydlik bûten wurking nommen.

De fjirtjin slachtoffers binne personielsleden en studinten. Hja stapten yn op ‘e njoggende ferdjipping en wiene ûnderweis nei ûnderen ta, mar op ‘e sechde ferdjipping kaam de lift fêst te sitten. It sikehûs skeakele fuortendaliks in monteur yn. Op it stuit dat dy oankaam, rekke de lift los. Hy kaam yn in frije fal en bedarre úteinlik yn ‘e kelder op ‘e boaiem fan ‘e liftskacht.