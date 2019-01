Leden Sis Tsiis prate oer aksje tsjin de Afûk

De Afûk is by in protte minsken bekend as de organisaasje dy’t opkomt foar de Fryske taal. De organisaasje yn it skaad fan ‘e Aldehou yn Ljouwert organisearret kursussen Frysk, hat in Fryske boekhannel en docht noch folle mear om de Fryske taal te stypjen, lykas mei de kampanje Praat mar Frysk.

Dat is lykwols net genôch, is it betinken fan guon noch fûlere Fryske bewegers op ‘e Facebookgroep Fryslân en de Fryske taal (link). Nei oanlieding fan in typflater yn de lokwinsk fan de Afûk oan de nije heitelânsdichter Tsead Bruinja oppenearren harren ferskate minsken dy’t fan betinken wiene dat de Afûk al jierren mei de mûtse nei it Frysk smyt. Der wurdt sels foarsteld om mei de aksjegroep BAST, better bekend as Sis Tsiis, aksje te fieren by de Afûk.

Sis Tsiis waard yn 2016 oprjochte as aksjegroep foar better ûnderwiis yn de Fryske taal. De groep hammere derop dat alle bern rjocht hawwe op goed ûnderwiis yn harren memmetaal en Frysktalige bern dus ek. Yn de groep ûntstie lykwols strideraasje en twa fan ‘e oprjochters stapten in pear wike lyn demonstratyf út de groep (link).

In part fan ‘e diskusje yn ‘e Facebookgroep:

Dit is de lokwinsk dêr’t op reagearre waard, yn it wurd ‘lokswinskje’ is de letter k fergetten: