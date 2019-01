“Learlingen te maklik frijsteld fan Ierske les”

It Iersk is de nasjonale taal fan Ierlân, ek al hat mar in lytse minderheid dy taal mear as memmetaal. Dochs leart elkenien him op skoalle. Dat is alteast it doel. Yn útsûnderlike gefallen kin in skoalle in learling derfan frijstelle.

Utsûnderlike gefallen? Sa útsûnderlik binne dy net mear. Ien op ‘e tsien learlingen yn it fuortset ûnderwiis hat yn 2016 in frijstelling krige, sa docht bliken. Yn de ûnderbou krige sels ien op ‘e acht learlingen frijstelling fan ‘e Ierske les. Dat is al útsûnderlik, omdat Ingelsktalige studinten dy’t op in Ingelsktalige skoalle sitte de eineksamenfragen fan it fak Iersk yn it Ingelsk beantwurdzje meie.

Donal O’hAineféin is direktuer fan de Iersktalige skoalle Gaelscoil Mhíchíl Chíosog yn Ennis. Hy leaut der neat fan dat al dy learlingen foldogge oan de easken foar frijstelling. Formeel kin in frijstelling jûn wurde as in learling nei syn alfde jier út in oar lân yn Ierlân komt te wenjen, as er slimme learswierrichheden, dysleksy of in leech iq hat, of as er hurd meitsje kin dat er nei skoalle yn it bûtenlân studearje sil. Neffens O’hAineféin komt op syn heechsten ien persint fan ‘e Ierske learlingen yn ‘e beneaming. Hy tinkt dat skoallen it learlingen maklik meitsje om ûnder de lessen Iersk út te kommen. Dat nimt er harren kwea ôf. Hy pleite der tiisdei op ‘e radio fan Clare FM foar om it frijstellingesysteem ôf te skaffen.