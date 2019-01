It Fean is de pizer op it fjild, Alkmaar wint

De Feansters loerden op de counter, mar dêr koe de ploech fan Jan Olde Riekerink it AZ ek net lestich mei meitsje. Pas tsien minuten foar it skoft kamen de Friezen der ris goed út. Nei goed wurk fan Vlap kaam Rienstra ta in skot, dat njonken de AZ-goal bedarre. Oan de oare kant wie Fredrik Midtsjø tichter by in treffer. Nei in knappe pass fan Calvin Stengs skeat Midtsjø hurd, mar Hahn kearde it skot yn de koarte hoeke.

It byld yn de twadde helte wie net hiel oars. De earste grutte kâns wie wer foar AZ en ûntstie wer nei balferlies by SC Heerenveen, diskear fan Daniel Høegh. Adam Maher spile Seuntjens oan, dy’t de bal krekt net lekker meikrige en úteinlik oer it doel fan Hahn skeat.

Fuort dêrnei moast AZ-keeper Marco Bizot lang om let ris yn aksje komme. Hy bokste in skot fan Mitchell van Bergen fuort. Dêrnei siet de keeper mis en waard Ben Rienstra gefaarlik, mar de bal gong oer de goal fan AZ. De wedstriid wie doe wol echt los.

Mar it wie AZ dat gefaarliker bleau. In hurd skot fan Seuntjens op oanjaan fan Stengs gie krekt neist en Oussama Idrissi krôle de bal oer. De 0-1 hong yn de loft en die foel nei in goed oere spyljen dan ek.

Dêrby krige AZ wol wer de help fan it Hearrenfean. Jonas Svensson joech de bal oan de rjochterkant fan it fjild mei oan Midtsjø, dy’t in protte frijheid hie. De middenfjilder socht de ynrinnende Idrissi. Hearrenfean-ferdigener Sherel Floranus siet dertusken, mar glied de bal dêrby wol yn syn eigen doel.