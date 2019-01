Is Gerrit Zalm besibbe oan Grutte Pier?

Nije ôfleverings Verborgen verleden fan 24 jannewaris ôf

Takom wike tongersdei set Verborgen Verleden útein mei seizoen 12. It is wer slagge om mei in oantal nijsgjirrige persoanlikheden ferrassende ferhalen te finen oer harren famyljeskiednis. Yn de earste ôflevering, op 24 jannewaris, is dat de eardere minister fan finânsjes en bankbestjoerder Gerrit Zalm. Hy dûkt ûnder oare yn syn Fryske foarteam, om antwurd te krijen op de fraach: bin ik besibbe oan de Fryske folksheld Grutte Pier?

Gerrit Zalm (Inkhuzen, 6 maaie 1952) is fan ienfâldich komôf. Syn heit wie brânstofhanneler, krekt as syn pake. Polityk spile yn de húshâlding Zalm gjin rol en de wrâld fan it grutte jild wie de famylje ûnbekend. Gerrit ferwachtet dan ek net dat er yn syn famyljeskiednis grutte nammen of wichtige histoaryske barrens tsjinkomme sil. Der wurdt dan wol beweard dat er ôfstamme soe fan de Fryske folksheld Grutte Pier, mar dat seit hast elkenien mei mear as in drip Frysk bloed. Wa’t sa’n bytsje ferwachtet, is gau fernuvere. En yn it gefal fan Gerrit Zalm is dy fernuvering wol tige grut!

Yn de oare ôfleverings binne Carry Slee, Fedja van Huêt, Angela Groothuizen, Ronald Plasterk, Victor Mids, Olga Zuiderhoek en Alex Klaasen te sjen.

Oer Verborgen Verleden

Verborgen Verleden is basearre op it Britske format Who do you think you are? en wurdt produsearre troch BlazHoffski ûnder einredaksje fan de NTR. Der wurdt ek gebrûk makke fan de ekspertize fan CBG (Sintrum foar Famyljeskiednis) en de Nederlânske argiven en histoaryske sintra.

Utstjoerings: 24 jannewaris o/m 14 maart om 20.25 oere op NPO 2

Webside: www.verborgenverleden.nl