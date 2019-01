In frjemde taal prate moatte: Fryske wurden sûnder oersetting

Dielen fan it Nederlânske taalgebiet wurde Ingelsktalich. Nederlânsktaligen kinne harren memmetaal dêr net mear brûke. Se hawwe lykwols net de wurden om oan te jaan dat soks slim is. It Frysk hat dêr wol wurden foar, sadat it yn dy taal makliker is om oer dy ûnderfining te praten.

Dêr skriuwt taalkundige Henk Wolf oer op it webstee fan De Moanne. Hy hat it der yn syn stik benammen oer dat de feringelsking negative gefolgen hat foar de kultuer.

Wolf syn stik is te lêzen op:

https://www.demoanne.nl/no-more-paulus-boskabouter/