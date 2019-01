Haachske boargemasterske hat dochs út eangst oanstekken te hege brânsteapels ynskikt

De brânsteapels dy’t yn ‘e Aldjiersnacht in fjoerrein yn Skeveling fan gefolgen hân hawwe, binne oanjelde mei tastimming fan Pauline Krikke, de boargemasterske fan De Haach. Hja sei woansdei tsjin ‘e gemeenterie dat hja dat dien hie út benaudens foar reboelje.

Op ‘e strannen fan Dúndoarp en Skeveling waarden yn de wiken foar Ald en Nij pellets optaast. Dy soene neffens wenst op ‘e Aldjiersjûn yn ‘e brân stutsen wurde. De bouwers giene lykwols fier oer de maksimale hichte fan 35 meter hinne dy’t hja fan ‘e gemeente formeel bouwe mochten. Rûzings yn ‘e media berinne 41 oant 42 meter hichte. In hurde seewyn makke dat baarnend hout út ‘e brânsteapel him oer de omkrite fersprate. Huzen, auto’s, fytsen en klean fan minsken rekken skansearre. Dat soarge foar in gefaarlike situaasje.

Driging fan reboelje

Nei Ald en Nij wie it de fraach yn ‘e media wêrom’t net ien it oanstekken fan ‘e brânsteapels opkeard hie. Yn ‘e media waard grute, dat soe út eangst west hawwe. Frou Krikke sei doe lykwols: “Ik laat me bij het maken van plannen en het nemen van besluiten nooit leiden door dreigende taal van wie dan ook. Ik raak niet onder de indruk van stevig taalgebruik en neem de besluiten die nodig zijn.”

Hjoed sloech hja lykwols yn oer praat. Yn in kommisjegearkomste fan ‘e Haachske gemeenterie sei hja dat hja foar “een duivels dilemma” stien hie. Hja lei út: “Besturen is vaak geen keuze tussen goed of slecht. Veel vaker is het kiezen tussen twee kwaden. De vuren zijn immers niet geboren uit luxe. In 1990 is besloten om vanwege de levensgevaarlijke situatie in de wijken de vreugdevuren te verplaatsen naar het strand.”

Warskôging fan omwenners

De boargemasterske ferwiisde mei har sizzen nei de tiid doe’t jongelju út ‘e strândoarpen alle jierren mei Ald en Nij reboelje makken yn ‘e strjitten en dêr mei fernieling en geweld húshâlden. Troch ien grut sintraal fjoer te organisearjen besocht de gemeente om it rapalje fan ‘e fernielderij te wjerhâlden. Dat gie navenant goed, mar der ûntstie in rivaliteit tusken de twa doarpen en elk die war om de heechste steapel te bouwen, mei op it lêst brânsteapels dy’t fier boppe de hûzen út tuorken.

Op 4 jannewaris waard al buorkundich dat omwenners de gemeente De Haach al ferskate kearen wiisd hiene op it gefaar fan omfleanend fjoer as der hurde wyn waaie soe. Frou Krikke sei dat hja de tastimming foar it oanjeldzjen op 31 desimber lêstlyn persoanlik jûn hie, mei’t hja tocht dat him gjin gefaar foardwaan soe.