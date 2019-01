Gemeentewapen Noardeast-Fryslân ûntbleate

Op 2 jannewaris 2019 is yn de earste riedsgearkomste fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân troch waarnimmend boargemaster Hayo Apotheker it gemeentewapen ûntbleate.

Lykas bekend binne yn Noardeast-Fryslân de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a. opgien. Harren wapens binne ferwurke yn dat fan de fúzjegemeente.

It grien yn it wapen ferwiist nei it yn haadsaak agraryske karakter fan de gemeente. De yndieling jout oan dat it om in kustgemeente giet. De seispuntige stjer is keazen omdat dy it mienskiplike teken fan de trije gemeenten wie. Dy hiene mei-inoar alve seispuntige stjerren yn harren wapens. De kroan fan trije blêden en twaris trije pearels stiet yn de Fryske tradysje bekend as de gritenijkroan en is oernommen fan de gemeenten Kollumerlân en Dongeradiel.

It nije wapen is makke troch in spesjale wurkgroep Heraldyk. Op 14 desimber 2018 is it by Keninklik Beslút offisjeeel ferliend oan de gemeente Noardeast-Fryslân.