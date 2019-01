Gemeenten bliid mei unike helpferliening op it wetter

It netwurk fan helpferliening op it wetter yn Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is bliid mei de belangeleaze ynset fan private wettersportûndernimmers yn beide gemeente. Allinnich al ferline jier ferlienden se sa’n hûndert kear akyte help by needsituaasjes op it wetter.

“Wy fine it hast al gewoan dat jim dit dogge, mar sa gewoan is dit net”, sei boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân. Hja spruts de profesjonele wettersportûndernimmers, koartsein PWO’ers, ta by in lunsj dy’t harren troch beide gemeenten oanbean waard.

Boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren priizge de belutsenens fan de PWO’ers. Hy stelde dat de helpferliening op it Fryske binnenwetter tanksij harren ynset in “tsjokke plus” krigen hat. “Dizze gearwurking is unyk foar Nederlân.” Op it wetter kin in relatyf ûnskuldich pechgefal gau omslaan yn akute need. Bygelyks as de motor útfalt wylst de boat middenyn it far leit. “As der dan in frachtskip oankomt, kin men gjin kant út”, sketste Veenstra.

De help fan de PWO’ers wurdt troch de Meldkamer Noard-Nederlân ynroppe as der by harren yn de omkriten in ynsidint is fan de heechste urginsje, in saneamde P1-melding. “Hja kenne it fargebiet poerbêst, hawwe in flugge boat startklear lizzen, binne werkenber en kinne gau op it plak fan it ynsidint wêze”, fertelt Ron Veenstra fan de Feiligensregio Fryslân. “Faak flugger as de minsken fan de publike helptsjinsten, lykas brânwacht, Rykswettersteat, plysje en de provinsje.” Mei dy tsjinsten binne ôfspraken makke om de gearwurking goed ferrinne te litten. Dêrneist is der periodyk oerlis oer de ynsetten en de gearwurking.

Sa ferlient in PWO’er earste help, yn ôfwachting fan de komst fan de oare tsjinsten. Bysûnder is dat de ûndernimmers (fêstige yn Snits, Heech, Koudum, Ealahuzen, De Lemmer en Diken) it wurk frijwillich dogge. Hja krije sels gjin fergoeding foar de brânje dy’t se ferstoke. Beide boargemasters dielden nei it útsprekken fan harren wurdearjende wurden krystpakketten út. “It is frijwilligerswurk, mar frijbliuwend is it net”, sei boargemaster Veenstra. “Geweldich dat wy op jim rekkenje kinne.”

De Feiligensregio Fryslân soe it PWO-netwurk graach útwreidzje wolle, sadat de helpferliening op it wetter fierder ferbettere wurde kin. Ynformaasje dêroer kin men krije by Ron Veenstra fan de Feiligensregio Fryslân, telefoan 088 – 2299999, of fia e-mail info@vrfryslan.nl.