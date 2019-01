Gedichte-aven op 31 jannewary 2019 in St.-Anne

Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anna de gedichte-aven plak. D’r doen elk jaar ’n prot mînsen an met. Dut jaar is de gedichte-avend op donderdeg 31 jannewary 2019. ’t Begint om 19.30.

Wille jim ’n gedicht foordrage, dan kinne jim jim opgeve fia info@bildtsaigene.nl, maar jim kinne ok even na de bibletheek belle (06-45657383) of even delkomme.

En ’t maakt niet út wer’t ’t gedicht over gaat. Ok niet at ’t Bildts, Frys of Nederlâns is. ’t Mâg ’n sels skreven gedicht weze, maar ok ’n al bestaand gedicht. Jim sien wel, wij doen niet soa moeilik. Hopelik doen jim dat ok niet en wort d’r niet stind en binne d’r weer ’n prot foordragers en foordraagsters fan de pertij.