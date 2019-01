Gedicht: yn de puree

yn de puree

Karel Knyn

hat wol sa it smoar yn

juster gie er nei de toskedokter ta

want hy tocht hy soe wol wat gatsjes ha

syn gebit seach der lykwols goed út

en Karel glom oer syn hiele snút

mar och, och, och

doe kaam it noch

‘do hast in oerbyt’ wie dokters beskie

mar dêrfoar wit ik wol rie

ha mar gjin noed

mei in bûgeltsje komt dat wol wer goed

doch it der deis en nachts mar yn

dan wurdsto wer in prachtknyn

‘mar hoe moat ik dan ite’

‘ik kin dan ommers net mear knage en bite’

dokter sei ‘net sa krimmenearje’

‘do kinst dyn iten sa lang wol purearje’

Folkje Koster