FSP siket nije panelleden

Freed 1 febrewaris krije mear as 30.000 ynwenners fan Fryslân in brief fan it Fries Sociaal Planbureau (FSP) mei in útnûging om mei te dwaan oan Panel Fryslân.

Dat panel bestiet op it stuit út 3500 leden en sprekt him geregeld út oer maatskiplike fragen dy’t yn de provinsje spylje. Troch natuerlik ferrin moat it FSP sa no en dan op syk nei nije panelleden.

Wat is Panel Fryslân?

Panel Fryslân is in ûnderdiel fan it FSP. It bestiet út in grutte groep ynwoners dy’t jierliks in kear of wat frede wurde om harren miening te jaan. Wat mear Friezen meidogge, wat better it FSP ynsicht kriget yn Fryslân. Hoe belangryk fine Friezen bygelyks in skoalle of supermerk yn ’e buert? En hoe stie it mei it fertrouwen yn de polityk en mei de tefredenheid mei it iepenbier ferfier?

Meidwaan en beskerming priveegegevens

Trochdat gebrûk makke wurdt fan in stekproef, kinne allinne ynwenners meidwaan dy’t útnûge wurde. Panel Fryslân is dêrmei in represintative ôfspegeling fan de Fryske befolking fan 18 jier en âlder. It meidwaan is frijwillich en dielnimmers kinne har altyd ôfmelde. Resultaten binne net werom te bringen nei yndividuele persoanen. It FSP is lid fan de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de meiwurkers hawwe harren konformearre oan de regels dy’t dy feriening derop neihâldt.



Mear ynformaasje is te finen op www.fsp.nl.