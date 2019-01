Friezen rûmje frijwillich de strannen op

De Fryske kust is in binde. Yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris is in frachtskip yn ‘e omkriten fan Boarkum likernôch 270 konteners kwytrekke. 22 konteners binne op ‘e Fryske kust oanspield. De ynhâld derfan leit rûnom fersille. It giet om in grut ferskaat oan saken, lykas skuon, autoûnderdielen, boartersguod en plestik snypsnaren.

De mienskip lit him lykwols fan syn bêste kant sjen. Grutte kloften Friezen wiene de ôfrûne dagen manmachtich nei de kust ta set om de soldaten te helpen dy’t dêr yn opdracht fan ‘e Ryksoerheid oan it himmeljen binne. Los guod waard garre yn jiskepûden en klearlein om yn ‘e ôffaloven yn Harns ferbaarnd te wurden. Op ‘e eilannen is it oprûmjen fierhinne klear en de gemeente Skiermûntseach hat minsken frege om dêr snein net mear hinne te kommen, mar op it lange stik kust tusken Swarte Hoanne en Lauwerseach lei sneon noch in soad rotsoai.

Wa’t mei oprûmje wol, kin op Twitter mei de hashtags #helpwad, #waddencleanup en #opruimactie sykje om de plakken dêr’t it measte ferlet bestiet fan in pear ekstra hannen.

Mear ynformaasje is te finen op it webstee fan de feilichheidsregio Fryslân:

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/intern/overboordgeslagen-containers-waddengebied/