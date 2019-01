Fisazjy yn de styl fan de gouden iuw

Jo kinne meidwaan oan in unike wurksjop yn it Frysk Museum. Keunstnaresse en fisazjiste Saskia Wagenvoort jout in kursus breidsmake-up yn de styl fan Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. Jo kinne je ynspirearje litte troch romantyske en útbundige portretten yn de útstalling en jo eigen model opmeitsje folslein mei blommen, flechten en aksessoires. De wurksjop is op sneon 26 jannewaris om 12.30 oere en kostet 40 euro. Materiaal, kofje, tee en wat lekkers is by de priis ynbegrepen.

Yn de fisazjywurksjop leart men te wurkjen mei ferskate make-uptechniken en giet men tegearre mei de fisazjist op syk nei de juste look. Earst kinne jo je ynspirearje litte troch de romantyske portretten, houliksskilderijen en 17e-iuwske sieraden yn de útstalling Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw. Dat wurdt in ferliking makke mei romantyske foto’s út moderne moadeblêden. Dêrnei sil men eksperimintearje mei poeiereftige kleuren, rûzje en eachmake-up. Men makket ek in bypassend kapsel mei flechten en blommen. Nim jo eigen model mei of bring de make-up by josels oan.

Oanmelde foar de wurksjop op sneon 26 jannewaris kin fia de webside fan it Frysk Museum. De wurksjop wurdt holden fan 12.30 oant 16.30 oere.

Utstalling

It Frysk Museum foarmet mei Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw de prelude fan it temajier Rembrandt en de Gouden Iuw. Mei mear as 250 foarwerpen en mar leafst 23 wurken fan de Hollânske master dûkt men yn it leafdeslibben fan de Gouden Iuw. Mei de útstalling presintearret it museum absolute topstikken, ûnder oare it portret fan Saskia dat Rembrandt nei har dea foltôge, dat foar it earst yn goed 250 jier yn Nederlân te sjen is.