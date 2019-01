Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘It leafst bin ik in fûgel’

Foar it Fryske literêre webstee Ensafh hat Geart Tigchelaar it ûndersteande fideobesprek makke fan It leafst bin ik in fûgel, in nije dichtbondel foar bern. It boek is gearstald troch Elske Kampen en yllustrearre troch Marijke Klompmaker. It befettet gedichten fan ferskate Fryske dichters en is útjûn troch de Afûk. It Nijs hat der yn novimber al in stikje oer skreaun: link.