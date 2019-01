Feyenoord frijwat better as Ajax

Yn Hollân wurdt frijwat optein reagearre op ‘e balskopkriich tusken de Rotterdamske klup Feyenoord en de Amsterdamske ploech Ajax. Spullen tusken dy twa binne wat it gefoel oangiet yn it westen wol wat te ferlykjen mei Cambuur tsjin SC Heerenveen.

Feyenoord die it frijwat better as Ajax. De klup fersloech de Amsterdamske tsjinstanners mei 6 om ‘e 2 yn in earedivyzjewedstryd. It swakke spul fan Ajax makket dat PSV no kâns hat en spylje noch om ‘e lânstitel.

Botte fleurich liket it ynearsten net foar Feyenoord. Lasse Schöne fan Ajax makke fuort by in frije traap al in doelpunt. Jens Toornstra makke dêr nei in kertier lykwols lykspul fan. Nei in healoere makke earst Steven Berghuis en doe Hakim Ziyech in doelpunt, dat doe stie der 2-2 op it skoareboard. Fan dat stuit ôf koene de Amsterdammers net mear lykhâlde. Robin van Persie makket twa doelpunten, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub elts ek noch ien.