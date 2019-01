Feie Fonyk: Wat wol it folk ?

Der binne minsken dy’t tinke dat twa mear witte as ien. Dat sil grif sa wêze. Der binne ek minsken dy’t tinke dat de mearderheid it by de goede ein hawwe sil, as it om in beslút oer net ienfâldige saken giet. Dan komme se bygelyks mei in foarbyld. Stel datst it gewicht fan in ko riede moatst. It docht bliken dat de trochsneed skatting fan al dy minsken dy’t meidien hawwe aardich yn ’e buert fan it werklike gewicht fan de ko komt.

Der binne minsken dy’t fine dat it folk oeral oer meibeslisse moat en datst soks net oerlitte kinst oan de polityk. It wie ien fan de kroanjuwielen fan D66: just ja, it referindum. Dat healwize referindumidee is ien fan de redenen wêrom’t ik nea fan myn libben op D66 stimme sil. No wie ik soks dochs al net fan plan, sels net no’t se dat stomme referindumidee oan ’e kant skood hawwe.

In folk is net saakkundich

Wa’t noch altyd net oertsjûge is fan de healwizens fan folksriedplachtsjen, soe sjen moatte wat de gefolgen yn Ingelân binne. It lân is troch de Brexit yn in gaos stoart. De lju dy’t it in goed idee fûnen om by it folk te riede te gean oer it wol of net ûnderdiel te bliuwen fan de EU, soene harren de eagen út ’e kop skamje moatte no’t se sjogge wat de gefolgen binne.

De konklúzje is dúdlik. As it om it rieden fan it gewicht fan in ko giet, ja wis freegje dan sa folle mooglik minsken. De measte saken dêr’t de polityk oer giet, binne gâns yngewikkelder. Soks moatte jo oerlitte oan saakkundigen dy’t de gefolgen fan in beslút oersjen kinne.

Ik bin al lang bliid dat ik net oeral in miening oer hoech te hawwen, lit stean dat myn stim mei wage soe. Fansels is de beslútfoarming yn ús lân sjerpeftich, mei wiidweidich oerlis. Mar jou my mar it Nederlânske politike systeem, dat gâns better is as dat fan de measte oare lannen. Yn de Feriene Steaten hawwe se harren ferstân al ferlern mei it ferkiezen fan Trump, it Feriene Keninkryk docht it op it stuit net folle better.