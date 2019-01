Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

Earste oankundiging fan it lijen

Om myn boadskip mooglik te meitsjen, moat ik nei Jeruzalem ta. Ik sil lije moatte en ferachte wurde troch de prysters, it folk en de autoriteiten. Ik sil deamakke wurde en trije dagen letter sil ik opstean út ’e dea.”

Petrus nimt my geweken en seit:

“God mei ferhoedzje, Hear, dat Jo dat oerkomme sil. Sis dat net!”

Ik ûnderbrek him en sis:

“Hâld op, Satan, do bist in stroffelstien. Do wolst net dwaan wat God wol, mar watsto sels wolst. Wês net eigenikkich, krij dyn krús op en folgje My. Wa’t syn libben hâlde wol, sil it ferlieze. Wa’t it op doar te jaan, komt as nij op ’e wrâld. Wa soe him foar my skamje op dizze wrâld, dêr’t safolle kwea bedreaun wurdt. Ik skamje my foar wa’t him foar My skammet.”

