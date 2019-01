Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

Kening fan alle folken

Ik nim myn learlingen mei nei in moai plak yn Galileä, deunby Caesareä Filippy, in net-Joadske stêd. Dêr helje ik oan wat ien fan ’e profeten sein hat:

As frjemdfolk by de Hear hearre wol

om My te tsjinjen, myn namme te earjen

en har by myn keppel te jaan

en te libjen yn ’e grutte geboaden

dan meie sy wenje yn myn hûs.

Myn hûs hat in protte keamers.

It sil in hûs fan gebed

foar alle folken wêze.

Dan freegje ik har:

“Wa sizze de minsken dat de Minskesoan is?”

En sy sizze:

“Johannes de Doper.” En “Elia.” En “in profeet.”

Ik freegje:

“En jim, wa tinke jim dat ik bin?”

Dêrop seit Simon Petrus:

“Jo binne de Kristus, de Soan fan ’e libbene God, de Caesar fan ’e Ivichheid, de Hear fan ’e Uneinichheid.”

“Moai sein, Petrus. God hat dy dat ynflústere. En do bist Petrus, de earste stien op ’e rots dy’t ik bin. Ut jim sil ik myn mienskip bouwe. Jim sille ien wêze yn jim leafde foar my en dy leafde sil jim yn steat stelle om faninoar te hâlden as fan jimsels. Folgje my en jou it goede foarbyld en in protte sille jim folgje. Ferkundigje oan alle folken myn boadskip fan blidens en fertrouwen.

