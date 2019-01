De Fryske les op skoalle: werom nei it idee fan spegele kearndoelen

Troch Henk Wolf

Koartlyn fûn ik it ferkiezingsprogramma fan de FNP tusken de post. No wenje ik yn Grins en dêr kin men net op ‘e FNP stimme, mar ik woe it bêst efkes besjen. Ta myn benijing stie deryn dat de FNP foarstanner wie fan ‘spegele kearndoelen’ foar de fakken Frysk en Nederlânsk. Oars sein: bern soenen op ‘e basisskoalle deselde dingen leare moatte foar Frysk as foar Nederlânsk.

Dat liket my in goed ding ta. En sa wie it tusken 1993 en 2005 ek, alteast yn teory. Doe betocht de provinsje yn 2004 dat it oars moast. De kearndoelen foar it Frysk waarden in heel stik ferlege. In positive hâlding foar it Frysk oer waard it belangrykste, dêrneist moasten bern wat basisbegjinsels fan it lêzen en skriuwen oanleare. It idee fan lykberjochtiging fan Frysk en Nederlânsk dat sûnt 1985 formeel belied fan de provinsje wie, waard falle litten. De doetiidske deputearre Bertus Mulder wie fan betinken dat men skoallen net twinge koe en dat de legere doelen realistysker wienen. Skoallen waarden neffens har prestaasjes yn fjouwer skiften ûnderbrocht en it doel wie dat se heeltyd in skift heger komme soenen, oant alle skoallen alle doelen helje soenen. Boppedat soe in nije searje lesboeken it learen makliker meitsje en troch de legere doelen soe net ien skoalle mear ûntheffing mear hoege te krijen. Doel wie dat de ûnderwiisynspeksje derboppe-op sitte soe.

Nije kearndoelen

Kearndoelen wienen doe formeel noch in saak fan de Ryksoerheid, mar dy bestege dat út oan de Stichting LeerplanOntwikkeling. Dy liet wat it Frysk oangong de earen hingje nei de winsk út Fryslân, ek al hie de ferantwurdlike steatssekretaris fan ûnderwiis Karin Adelmund yn 2001 sein dat se gjin foarstanner wie fan legere kearndoelen foar it Frysk. In kommisje fan saakkundigen fan de Ried fan Europa neamde de maatregel sels ‘a serious step backwards’.

Ik wie doedestiids lid fan aksjegroep Te Mâl, in groep fan benammen jonge minsken dy’t eange dat it neat wurde soe mei dy nije kearndoelen. Us motto wie ‘Twa talen foar elk bern!’ Neffens ús wie it ûnmooglik dat bern it Frysk op in akseptabel nivo learden as de easken sa leech wienen. De taal hie boppedat maatskiplik al in achterstân op it Nederlânsk en de kâns wie neffens ús lyts dat bern derfoar motivearre wurde soenen as de easken safolle leger wienen as foar it Nederlânsk. Elbrecht Claus en ik ha sels by deputearre Mulder op besite west. Dat wie in nuvere byienkomst. Dy begûn dermei dat Mulder ús frege wannear’t de Frânske revolúsje wie en doe wannear’t yn Nederlân it algemien kiesrjocht ynfierd wie. No wisten wy dat tafallich, dat wy stienen net foar aap, mar wy krigen doe in leske oer geduld: tusken de bestoarming fan de Bastille yn 1789 en de earste Twadde Keamerferkiezing dêr’t alle manlju en froulju fan 25 jier of âlder yn 1922 oan meidwaan mochten siet sa’n 133 jier. Dat, mei it ferbetterjen fan it Frysk op skoalle moasten wy ek wat geduld dwaan.

It koe wol

Neffens ús wie it wat ienfâldiger en moasten skoallen it Frysk sa behannelje as oare fakken, mei doelen dy’t helle wurde moasten. Wy wiisden der ek op dat ien op ‘e trije skoallen de âlde kearndoelen op dat stuit wol helle. It koe dus wol. Dy oare twatredde moast gewoan better syn bêst dwaan, sa’t dat ek wurket as skoallen de doelen foar in oar fak net helje. En as de juffen en masters it net koenen, dan moasten se it leare. Of de les jaan litte troch ien dy’t it wol koe. De twa Fryske pabo’s ha doe mei ûnderwiisbegeliedingstsjinst Cedin allegear kursussen opset om it ûnderwizend personiel yn Fryslân by te spikerjen. En der moasten goede boeken komme, kamen wy achter, want doe’t ik in pear jier letter nei basisskoallen ta gong om ûnderwizers Fryske les te jaan, hearde ik hast oeral dat Studio F in ûnwurkber yngewikkelde metoade wie. En yn 2010 dielde de ûnderwiisynspeksje mei dat er tenei neat mear oan it Frysk dwaan soe.

De situaasje no

De praktyk op skoalle is sûnt dy tiid net bot feroare. Neffens it yndrukwekkende ûndersyk dat myn kollega’s Albert Walsweer en Nynke Anna Varkevisser ferline jier publisearre ha, hellet ek no noch ien op ‘e trije basisskoalle alle kearndoelen. Goede skoallen binne tusken 2005 en 2018 dus gewoan goed bleaun, midsmjittige en minne skoallen binne net better wurden. En net ien kin no mear fan har easkje dat se foldogge oan de folle hegere easken fan foar 2005. Op ‘e nij wurde skoallen yn skiften yndield mei parsjele ûntheffings foar beskate kearndoelen, op ‘e nij mei in groeimodel, op ‘e nij ferwachtet de provinsje in ynspanning fan de ynspeksje en op ‘e nij hat de ynspekteur al sein dat der gjin twangmiddels brûkt wurde sille.

It is moai dat Te Mâl fyftjin jier nei ús protesten gelyk krigen hat. En it is moai dat de FNP ynsjocht dat de situaasje fan foar 2005 better wie. Mar hoefolle bern binne yn dy fyftjin jier fan skoalle kaam mei in folle leger nivo yn it Frysk as dat mooglik west hie as de provinsjale polityk doe nei ús ynhâldlike arguminten harke hie? En hoefolle moatte noch fan skoalle komme foardat ien dy’t dat kin – minister, provinsje, ynspeksje, lykfolwa – derfoar soarget dat bern simpelwei yn alle fakken goed les krije, ek yn it Frysk?

Foar wa’t witte wol wat wy mei Te Mâl yn de oanrin nei 2005 allegear skreaun ha: in part fan de website fan Te Mâl stiet noch heeltyd online. Hy is te finen op:

http://www.boerfrank.nl/temal/

Tom Dykstra fan de Feriening Frysk Underwiis hat in prachtige, wiidweidige skiednis skreaun fan de kearndoelen Frysk, dêr’t fan alles yn stiet dat ik hjir net of allinne summier neamd ha. It boekje is publisearre ûnder de namme ‘De makabere dûns om de kearndoelen Frysk hinne’. It is ek as pdf-bestân te finen op:

https://bit.ly/2SFUdj8