Boargemasterswikseling yn Achtkarspelen

Yn de earste wike fan febrewaris 2019 sil Achtkarspelen ôfskied nimme fan syn boargemaster Gerben Gerbrandy, en syn opfolger Oebele Brouwer ferwolkomje.

Ofskied

Nei in perioade fan seis jier giet boargemaster Gerbrandy fuort. Tiisdeitemiddei 5 febrewaris wurdt yn in spesjale gearsit yn de riedseal ôfskied fan him nommen. Dêr komme de minsken dy’t dêr foar útnûge binne. Om 17.30 oere is der in resepsje foar ynwenners en belangstellenden.

Ynstallaasje

Kommissaris fan de Kening Arno Brok ynstallearret yn in bysûndere riedsgearkomste op tongersdei 7 febrewaris mr. Oebele Brouwer as nije boargemaster. Dêrnei is der in feestlike resepsje. Ynwenners en oaren dy’t dêr belangstelling foar hawwe kinne dan de nije boargemaster lokwinsje en mei him yn ’e kunde komme.